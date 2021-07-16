"الكاف" يعاقب الترجي التونسي بعد أحداث مواجهة الأهلي المصري بدوري الأبطال

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم الجمعة نادي الترجي التونسي بالعقوبات الموقعة عليه بعد الأحداث التي شهدتها مواجهته أمام الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسب موقع "كووورة"، فإن "الكاف" أرسل خطابا رسميا إلى الترجي يخطره فيه بخوض 4 مباريات على ملعبه بدون حضور الجماهير، بجانب توقيع غرامة مالية عليه تبلغ 60 ألف دولار.

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وشهدت مواجهة الترجي مع الأهلي أحداث شغب من جانب الجماهير التي دخلت في مناوشات مع رجال حفظ الأمن في تونس وأشعلت الألعاب النارية.

وخسر الترجي أمام الأهلي في ملعب رادس (1-0)، ثم تلقى بطل تونس هزيمة جديدة في القاهرة (3-0) أمام الأهلي الذي سيواجه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي غدا في نهائي البطولة القارية، على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب.

المصدر: kooora.com