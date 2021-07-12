شاهد..محمد بن سلمان يشاهد نهائي "يورو 2020" برفقة السلطان العماني هيثم بن طارق
نشر المصور الملكي السعودي، بندر الجلعود، صورة تظهر ولي عهد المملكة، محمد بن سلمان، يشاهد نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" رفقة السلطان العماني هيثم بن طارق.
وعلى حسابه في "تويتر"، قال بندر الجلعود معلقا على هذه الصورة: "سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والسلطان هيثم بن طارق خلال متابعتهما في نيوم مساء اليوم (الأحد) نهائي كأس أمم أوروبا يورو2020 بين إيطاليا وإنجلترا".
سمو سيدي #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان والسلطان #هيثم_بن_طارق خلال متابعتهم في #نيوم مساء اليوم نهائي كأس أمم أوروبا #يورو2020 بين #إيطاليا_إنجلتراpic.twitter.com/WibL3UyEm3— بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) July 11, 2021
تجدر الإشارة إلى أن سلطان عمان هيثم بن طارق يقوم حاليا بزيارة "دولة" إلى السعودية، تعتبر الزيارة الأولى الخارجية الرسمية للسلطان منذ توليه الحكم في 11 يناير 2020.
المصدر: RT