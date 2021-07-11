رد فعل الأمير البريطاني وليام وزوجته كاثرين على هزيمة إنجلترا في نهائي "يورو 2020"

وصف الأمير البريطاني وليام وزوجته كاثرين هزيمة إنجلترا في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" بأنها أمر "مفجع".

وتحطم حلم منتخب إنجلترا في الفوز بأول لقب قاري له في تاريخه، على صخرة نظيره الإيطالي، إثر هزيمته أمام بركلات الترجيح (2-3) بعد تعادلهما (1-1) في الوقت الأصلي، ومن دون أهداف في الوقت الإضافي، للقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، على ملعب "ويمبلي" الشهير، في العاصمة البريطانية لندن.

وقال الأمير وليام "في تغريدة" عبر "تويتر"، بعد حضورهما المباراة، جاء فيها: "إنه أمر مفجع. مبروك لإيطاليا فوز عظيم. لقد قطعتم شوطًا بعيدا، ولكن للأسف لم يكن هذا يومنا. يمكنكم جميعا رفع رؤوسكم عاليا، وأن تكونوا فخورين جدا بأنفسكم. أعلم أن هناك المزيد في المستقبل".

Heartbreaking. Congratulations @Azzurri on a great victory.

@England, you’ve all come so far, but sadly this time it wasn’t our day. You can all hold your heads high, and be so proud of yourselves — I know there’s more to come. W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 11, 2021

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وبلغ منتخب إنجلترا لأول مرة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، وهو النهائي الثاني له في بطولة كبيرة (أمم أوروبا وكأس العالم)، منذ نهائي بطولة كأس العالم 1966 التي جرت على أرض مهد كرة القدم، وتوج منتخب "الأسود الثلاثة" باللقب الأول والوحيد الكبير له حتى الآن.

في المقابل، أحرز منتخب إيطاليا "الأتزوري - Squadra Azzurra" لقب بطل القارة العجوز لأول مرة منذ 53 عاما، بعد فوزع بلقب بطل "يورو 1968"، وذلك بعد تأهله إلى النهائي الرابع له على مستوى كأس أمم أوروبا، والنهائي العاشر في البطولات الكبرى (كأس أمم أوروبا، كأس العالم)، ويحمل منتخب ألمانيا الرقم القياسي بعدد مرات الوصول إلى نهائيات هاتين البطولتين بواقع 14 مرة.

المصدر: وكالات