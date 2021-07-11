شاهد.. أعمال شغب قبل بداية نهائي "يورو 2020"

نشبت أعمال شغب قبل ساعات من مباراة النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا، مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن.

وانتشرت مقاطع فيديو لأعمال شغب في محيط ملعب "ويمبلي" الشهير في العاصمة البريطانية لندن، وأماكن أخرى مختلفة.

#انصحنا_بدوله_نسافرلها

أعمال شغب في ميدان ليستر في لندن بعد مباراة بريطانيا واسكتلند مازالت الأحقاد التاريخية غائرة من أيام ملك انجلترا الطاغية ادوارد الأول pic.twitter.com/Aka4LuIUMh — الكناني (@alkenani1123) June 20, 2021

جماهير انجلترا تعتبر من أشرس الجماهير لأنهم منظمين ، في كأس العالم دائماً اعمال شغب و دائماً ما تتدخل قوات الشغب

فرحة الفوز لمشجعيين انجليز

كسر المكان اللي كان قاعد فيه و طلع 😂 هذي الفرحه عندهم

#انجلترا_اوكرانياpic.twitter.com/ZmlJZOyJu3 — أحمد حمود ندى (@aljrayd_) July 3, 2021

5 hours until kickoff and the England fans are already ready 😳



(via @rubenmartinweb)pic.twitter.com/0MOeQoQOm8 — ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2021

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المصدر: وكالات