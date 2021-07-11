شاهد.. أعمال شغب قبل بداية نهائي "يورو 2020"
نشبت أعمال شغب قبل ساعات من مباراة النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا، مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن.
وانتشرت مقاطع فيديو لأعمال شغب في محيط ملعب "ويمبلي" الشهير في العاصمة البريطانية لندن، وأماكن أخرى مختلفة.
فيديو | أعمال شغب في محيط ملعب ويمبلي 🏟 تسبق نهائي #يورو_2020 بين #ITA و #ENG#إيطاليا_إنجلترا | #EURO2020#الإخبارية_رياضةpic.twitter.com/ro30TP91OG— الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) July 11, 2021
#انصحنا_بدوله_نسافرلها— الكناني (@alkenani1123) June 20, 2021
أعمال شغب في ميدان ليستر في لندن بعد مباراة بريطانيا واسكتلند مازالت الأحقاد التاريخية غائرة من أيام ملك انجلترا الطاغية ادوارد الأول pic.twitter.com/Aka4LuIUMh
جماهير انجلترا تعتبر من أشرس الجماهير لأنهم منظمين ، في كأس العالم دائماً اعمال شغب و دائماً ما تتدخل قوات الشغب— أحمد حمود ندى (@aljrayd_) July 3, 2021
فرحة الفوز لمشجعيين انجليز
كسر المكان اللي كان قاعد فيه و طلع 😂 هذي الفرحه عندهم
#انجلترا_اوكرانياpic.twitter.com/ZmlJZOyJu3
5 hours until kickoff and the England fans are already ready 😳— ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2021
(via @rubenmartinweb)pic.twitter.com/0MOeQoQOm8
المصدر: وكالات