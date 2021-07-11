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شاهد.. أعمال شغب قبل بداية نهائي "يورو 2020"

الرياضة

شاهد.. أعمال شغب قبل بداية نهائي
Reuters
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نشبت أعمال شغب قبل ساعات من مباراة النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا، مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن.

وانتشرت مقاطع فيديو لأعمال شغب في محيط ملعب "ويمبلي" الشهير في العاصمة البريطانية لندن، وأماكن أخرى مختلفة.

 

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 المصدر: وكالات

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