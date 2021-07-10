رونالدو يفتتح فندقا بعيدا عن أوروبا

افتتح نجم فريق يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أحدث فرع من سلسلة فنادقه الشهيرة "بيستانا CR7" في ولاية "نيويورك" الأمريكية.

وأشارت صحيفة "صن" البريطانية، إلى أن فندق رونالدو الجديد في "نيويورك" بات الأول له خارج القارة الأوروبية وتبلغ قيمة الليلة الواحدة فيه 117 جنيها استرلينيا.

What a magical date - 07.07 to introduce you to my new hotel @PestanaCR7 Times Square, in New York 🤩!



Book now and discover the coolest new hotel, in the best location in town!#PestanaCR7TimesSquare#PestanaCR7pic.twitter.com/iD2JL8wPVA — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 7, 2021

ويعرض المطعم الخاص بالفندق أطباقا برتغالية، وكذلك عددا من أشهر وأشهى الأطباق العالمية، بالإضافات لوجود غرف اجتماعات لرجال الأعمال ومراكز لياقة بدنية وصالة ألعاب رياضية.

وتزود كل حجرة في الفندق بماكينة صناعة القهوة وثلاجة وشاشة HD وخدمة اتصال "واي فاي".

يذكر أن رونالدو قد افتتح أول فنادقه في مسقط رأسه في فونشال بالبرتغال عام 2016 ثم في العام التالي افتتح فرع للفندق في العاصمة "لشبونة".

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وافتتح رونالدو الفندق الثالث له من سلسلة "Pestana CR7" في مطلع شهر يونيو الماضي، وهو الأول له خارج البرتغال، وذلك في قلب العاصمة الإسبانية مدريد "Pestana CR7 Gran Vía Madrid" ويقع في مبنى مكتبة تاريخية، تم بناؤه عام 1923، في شارع "غران فيا - GRAN VIA" أشهر شوارع مدريد، ويحتوي على 168 غرفة، ويتكون من 10 طوابق، اثنان منها تشغلهما بارات ومطاعم ومسبح.

ويخطط كريستيانو رونالدو (36 عاما) لافتتاح فروع أخرى من سلسلة فنادقه في مدينة مراكش المغربية، ومانشستر الإنجليزية، والعاصمة الفرنسية باريس.

المصدر: وكالات