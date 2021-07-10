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رونالدو يفتتح فندقا بعيدا عن أوروبا

الرياضة

رونالدو يفتتح فندقا بعيدا عن أوروبا
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افتتح نجم فريق يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أحدث فرع من سلسلة فنادقه الشهيرة  "بيستانا CR7" في ولاية "نيويورك" الأمريكية.

وأشارت صحيفة "صن" البريطانية، إلى أن فندق رونالدو الجديد في "نيويورك" بات الأول له خارج القارة الأوروبية وتبلغ قيمة الليلة الواحدة فيه 117 جنيها استرلينيا.

رونالدو يفتتح فندقا بعيدا عن أوروبا

ويعرض المطعم الخاص بالفندق أطباقا برتغالية، وكذلك عددا من أشهر وأشهى الأطباق العالمية، بالإضافات لوجود غرف اجتماعات لرجال الأعمال ومراكز لياقة بدنية وصالة ألعاب رياضية.

رونالدو يفتتح فندقا بعيدا عن أوروبا

رونالدو يفتتح فندقا بعيدا عن أوروبا

وتزود كل حجرة في الفندق بماكينة صناعة القهوة وثلاجة وشاشة HD وخدمة اتصال "واي فاي".

 

رونالدو يفتتح فندقا بعيدا عن أوروبا

يذكر أن رونالدو قد افتتح أول فنادقه في مسقط رأسه في فونشال بالبرتغال عام 2016 ثم في العام التالي افتتح فرع للفندق في العاصمة "لشبونة".

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جورجينا تنشر صورة لافتتاح فندق رونالدو في قلب مدريد
جورجينا تنشر صورة لافتتاح فندق رونالدو في قلب مدريد

وافتتح رونالدو الفندق الثالث له من سلسلة "Pestana CR7" في مطلع شهر يونيو الماضي، وهو الأول له خارج البرتغال، وذلك في قلب العاصمة الإسبانية مدريد "Pestana CR7 Gran Vía Madrid" ويقع في مبنى مكتبة تاريخية، تم بناؤه عام 1923، في شارع "غران فيا - GRAN VIA" أشهر شوارع مدريد، ويحتوي على 168 غرفة، ويتكون من 10 طوابق، اثنان منها تشغلهما بارات ومطاعم ومسبح.

ويخطط كريستيانو رونالدو (36 عاما) لافتتاح فروع أخرى من سلسلة فنادقه في مدينة مراكش المغربية، ومانشستر الإنجليزية، والعاصمة الفرنسية باريس.

المصدر: وكالات 

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