جورجينا تنشر صورة لافتتاح فندق رونالدو في قلب مدريد

افتتح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أمس الاثنين، الفندق الثالث له من سلسلة "CR7" والأول خارج البرتغال وسط العاصمة الإسبانية مدريد.

ونشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، صورة لافتتاح فندق صديقها رونالدو "Pestana CR7 Gran Vía Madrid" الواقع في شارع "غران فيا - GRAN VIA" أشهر شوارع العاصمة الإسبانية.

وأعلن الدون رونالدو قبل أيام، بدء العد التنازلي لافتتاح فندقه في مدريد وهو الأول خارج البرتغالي، ونشر عدة صور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وكانت جورجينا قد هنأت النجم البرتغالي بافتتاح فندق "الأحلام" وسط العاصمة مدريد، حيث نشرت صورة لها من على سطح الفندق، معلقة عليها، قائلة: "تهانينا كريستيانو على افتتاح فندق الأحلام هذا في قلب مدريد.. ما زلت أشعر بالدهشة مما تصنعه، بجهد كبير وشجاعة. أدعوك لاكتشاف هذه المساحة التي ستثيرك وتجعلك تحلم".

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ويقع فندق "Pestana CR7 Gran Vía Madrid" في مبنى مكتبة تاريخية، تم بناؤه عام 1923، وسط مدريد، ويحتوي على 168 غرفة، ويتكون من 10 طوابق، اثنان منها تشغلهما بارات ومطاعم ومسبح.

ويعتبر هذا الفندق الثالث لكريستيانو رونالدو ضمن سلسلة فنادق "Pestana CR7"، بعد لشبونة وفونشال عاصمة جزيرة ماديرا مسقط رأس البرتغالي.

ويخطط كريستيانو رونالدو (36 عاما) لافتتاح فروع أخرى من سلسلة فنادق كريستيانو في مدينة نيويورك الأمريكية ومراكش المغربية ومدينة مانشستر الإنجليزية والعاصمة الفرنسية باريس.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رونالدو عرض خصما بنسبة 41% للزوار الراغبين بالإقامة في فندقه الجديد بالعاصمة مدريد، حيث يبدأ سعر الغرفة من 80 يورو في الليلة الواحدة.

المصدر: وكالات