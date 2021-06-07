جورجينا: تهانينا كريستيانو على افتتاح فندق الأحلام في قلب مدريد

يفتتح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، اليوم الاثنين، فندقا جديدا من السلسلة الشهيرة "CR7" في قلب العاصمة الإسبانية مدريد.

وهنأت الإسبانية جورجينا رودريغيز عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، صديقها رونالدو بافتتاح فندق "الأحلام" في مدريد، بنشرها صورة لها، وعلقت عليها، قائلة: "تهانينا كريستيانو على افتتاح فندق الأحلام هذا في قلب مدريد.. ما زلت أشعر بالدهشة مما تصنعه، بجهد كبير وشجاعة. أدعوك لاكتشاف هذه المساحة التي ستثيرك وتجعلك تحلم".

وأكدت تقارير صحفية، أن الدون رونالدو وصل إلى العاصمة مدريد، لافتتاح فندقه الجديد اليوم في شارع "غران فيا - GRAN VIA" أشهر شوارع العاصمة الإسبانية.

وأشارت شبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية، في وقت سابق، إلى أن رونالدو وضع نحو 13 مليون يورو كاستثمار في هذا الفندق، وهو الأول له خارج البرتغال.

ويقع الفندق في مبنى مكتبة تاريخية، تم بناؤه عام 1923، وسط مدريد، ويحتوي على 168 غرفة، ويتكون من 10 طوابق، اثنان منها تشغلهما بارات ومطاعم ومسبح.

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ويعتزم رونالدو افتتاح فروع أخرى من سلسلة فنادق كريستيانو في مدينة نيويورك الأمريكية ومراكش المغربية.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت اقتراب موعد رحيل كريستيانو رونالدو (36 عاما) عن يوفنتوس، قبل انتهاء عقده صيف عام 2022، وخاصة عقب عودة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري إلى "أليانز سالديوم".

وارتبط اسم النجم البرتغالي بالانتقال لأكثر من ناد أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى احتمال العودة لصفوف أحد الأندية الثلاثة التي دافع عن ألوانها من قبل وهي: ريال مدريد، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وسبورتينغ لشبونة، خاصة بعد تتويجه بلقب بطل الدوري البرتغالي للموسم الحالي، ومشاركته في دوري الأبطال.

وعزز الدون رونالدو التكهنات برحيله بنشره رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيها بأنه وصل إلى الهدف الذي حدده لنفسه منذ اليوم الأول في إيطاليا، وهو الفوز بالدوري والكأس والسوبر، ولقب الهداف في بلد كروي مليء بالنجوم.

المصدر: وكالات