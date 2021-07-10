الملكة إليزابيث توجه رسالة للاعبي إنجلترا قبل نهائي "يورو 2020"

وجهت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، رسالة إلى لاعبي منتخب إنجلترا تمنت من خلالها حظا سعيدا لهم في نهائي كأس أمم أوروبا، أمام إيطاليا، غدا الأحد، على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وقالت الملكة إليزابيث التي حضرت نهائي كأس العالم 1966، وتوج فيه المنتخب الإنجليزي باللقب على حساب ألمانيا الغربية في ملعب "ويمبلي" الشهير: "قبل 55 عاما، حظيت بشرف تسليم كأس العالم إلى بوبي مور.. ورأيت حينها ما يعنيه ذلك بالنسبة للاعبين والإدارة والجهاز الفني".

وأضافت ملكة بريطانيا: "الوصول إلى نهائي بطولة كبرى والفوز به أمر مهم للغاية".

وتابعت: "أود أن أنقل لكم تهنئتي وتهنئة العائلة الملكية بوصولكم إلى المباراة النهائية".

واختتمت الملكة إليزابيث الرسالة، قائلة: "أريد أن أبعث لكم أطيب المتمنيات في مباراة الأحد.. وأن لا يتذكر التاريخ نجاحكم فحسب.. بل ويتذكر الحالة الذهنية والعزيمة والفخر الذي تحليتم بها".

ولم ينجح منتخب إنجلترا في بلوغ مباراة نهائية لبطولة كبيرة، منذ مونديال 1966 على أرضه، وبالتالي يملك اللاعبون فرصة تاريخية للفوز بأول لقب لإنجلترا في كأس أمم أوروبا.

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أنه من غير المتوقع أن تحضر الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عاما والتي سلمت لألمانيا كأس أوروبا 1996 في إنجلترا، المباراة النهائية لـ"يورو 2020"، غدا الأحد، في ملعب ويمبلي.

وبحسب الوكالة، من المتوقع أن يمثلها حفيدها الأمير وليام، والذي يعد أحد أكبر مشجعي رياضة كرة القدم، وسيرافقه كل من رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وأعضاء من العائلة الملكية.

المصدر: وكالات