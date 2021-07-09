"يويفا": هنغاريا تخوض مباراتين على أرضها من دون جماهير بعد أحداث "يورو 2020"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، أنه عاقب منتخب هنغاريا بخوض مباراتين مقبلتين على أرضه من دون جماهير بسبب "السلوك العنصري" للمشجعين.

وقعت هذه الأحداث أثناء مباريات منتخب هنغاريا في دور المجموعات أمام كل من البرتغال وفرنسا وألمانيا، التي جرت جميعها على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة بوداست، ضمن بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

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وعاقب الـ"يويفا" الاتحاد الهنغاري لكرة القدم، بخوض المباريات الثلاث المقبلة في مسابقات الاتحاد الأوروبي خلف أبواب مغلقة مع تأجيل التنفيذ في المباراة الثالثة لفترة عامين.

كما تم تغريم المنتخب الوطني أيضا بمبلغ قدره 100 ألف يورو (118670 دولارا) بسبب "تصرفات عنصرية" من الجماهير منها لافتات مسيئة للمثليين والمتحولين جنسيا.

وأمر اليويفا الاتحاد الهنغاري بوضع لافتة كتب عليها "لا للتمييز وكرة القدم للجميع" خلال المباراتين المقبلتين بدون جماهير في الملعب.

المصدر: "رويترز"