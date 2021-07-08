إقالة مدرب منتخب روسيا بعد المشاركة المخيبة في "يورو 2020"

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الخميس، الانفصال بالتراضي عن مدرب المنتخب الأول، ستانيسلاف تشيرتشيسوف.

وقال الاتحاد الروسي في بيان، أنه اتفق مع تشيرتشيسوف على إنهاء عقده وعقد باقي أعضاء طاقمه التدريبي.

وأوضح البيان أن الاتحاد الروسي سيبدأ العمل للبحث عن مرشحين لخلافة تشيرتشيسوف في منصبه.

وجاء قرار إقالة تشيرتشيسوف، بعد الظهور المخيب لمنتخب روسيا في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، حيث ودع "الدب الروسي" المسابقة من دور المجموعات، باحتلاله المركز الأخير في المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط.

ويعمل تشيرتشيسوف مع المنتخب الروسي منذ 2016، ووصل معه إلى ربع نهائي مونديال 2018 في روسيا.

المصدر: sport24.ru