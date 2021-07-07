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شاهد.. إنجلترا ترد التحية للدنمارك في "يورو 2020"

الرياضة

شاهد.. إنجلترا ترد التحية للدنمارك في
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رد المنتخب الإنجليزي بهدف التعادل على نظيره الدنماركي (1-1) في المباراة الجارية بينهما في هذه الأثناء، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وسجل الدنماركي الشاب ميكيل دامسغارد (21 عاما) لاعب خط وسط فريق سامبدوريا الإيطالي، هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 30، بتسديدة رائعة من كرة ثابتة.

بينما جاء هدف التعادل لمنتخب "الأسود الثلاثة" بـ"نيران صديقة" سجله قائد المنتخب الدنمارك وقلب دفاعه النابض سيمون كايير خطأ في مرماه، عند الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

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وتلقت شباك الإنجليزي جوردان بيكفورد (27 عاما) حارس مرمى منتخب "الأسود الثلاثة" أول هدف في النسخة الحالية لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020". 

المصدر: RT 

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