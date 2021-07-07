شاهد.. إنجلترا ترد التحية للدنمارك في "يورو 2020"

رد المنتخب الإنجليزي بهدف التعادل على نظيره الدنماركي (1-1) في المباراة الجارية بينهما في هذه الأثناء، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وسجل الدنماركي الشاب ميكيل دامسغارد (21 عاما) لاعب خط وسط فريق سامبدوريا الإيطالي، هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 30، بتسديدة رائعة من كرة ثابتة.

هدف الدنمارك الاول هو اول هدف في شباك انكلترا في اليورو



هدف جمييييل 🔥🔥🚨 pic.twitter.com/CkcndsK9Lg — مدريديستا 👑💪 (@madridesta754) July 7, 2021

بينما جاء هدف التعادل لمنتخب "الأسود الثلاثة" بـ"نيران صديقة" سجله قائد المنتخب الدنمارك وقلب دفاعه النابض سيمون كايير خطأ في مرماه، عند الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

يورو 2020 | انجلترا 1 ×1 الدنمارك | هدف التعادل



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/SizwrIavZR — ليالي الابطال (@ggo_ll99) July 7, 2021

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وتلقت شباك الإنجليزي جوردان بيكفورد (27 عاما) حارس مرمى منتخب "الأسود الثلاثة" أول هدف في النسخة الحالية لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

المصدر: RT