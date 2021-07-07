موقعة "كسر العظام" من أجل بلوغ نهائي "يورو 2020"

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء صوب ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن الذي سيكون مسرحا للقاء المرتقب بين منتخبي إنجلترا والدنمارك، ضمن الدور قبل النهائي لكأس أمم أوروبا.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت (50 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لـ"الأسود الثلاثة" لمواجهة ظيره الدنماركي، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش:

🗒️ TEAM NEWS: One change for England as Bukayo Saka comes in for Jadon Sancho...



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Thoughts on this XI?#EURO2020 | #ENG — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Player of the tournament for England so far?#EURO2020 | #ENG — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021

بينما اختار المدير الفني للمنتخب الدنماركي كاسبر هيولماند (49 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة منتخب "الأسود الثلاثة":

🗒️ TEAM NEWS: Denmark unchanged for semi-final against England...



🇩🇰 Which players have impressed you most at EURO 2020?#EURO2020 | #DEN — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021

🇩🇰 Main man for Denmark will be ______#EURO2020 | #DEN — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021

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وسيكون المتأهل من هذه المباراة إلى نهائي لـ"يورو 2020"، يوم الأحد المقبل، في ملعب "ويمبلي" أيضا، على موعد مع منتخب إيطالي، الذي بلغ نهائي "يورو 2020" على حساب نظيره الإسباني، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء، في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: RT