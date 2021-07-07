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موقعة "كسر العظام" من أجل بلوغ نهائي "يورو 2020"

الرياضة

موقعة
RT Reuters
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء صوب ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن الذي سيكون مسرحا للقاء المرتقب بين منتخبي إنجلترا والدنمارك، ضمن الدور قبل النهائي لكأس أمم أوروبا.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت (50 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لـ"الأسود الثلاثة" لمواجهة ظيره الدنماركي، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش:

بينما اختار المدير الفني للمنتخب الدنماركي كاسبر هيولماند (49 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة منتخب "الأسود الثلاثة":

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وسيكون المتأهل من هذه المباراة إلى نهائي لـ"يورو 2020"، يوم الأحد المقبل، في ملعب "ويمبلي" أيضا، على موعد مع منتخب إيطالي، الذي بلغ نهائي "يورو 2020" على حساب نظيره الإسباني، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء، في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: RT

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