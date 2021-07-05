تعيين مدرب جديد لبطل الدوري الفرنسي

أعلن نادي ليل، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم في الموسم المنصرم يوم الاثنين، تعيين جوسلين غورفينيك البالغ 49 عاما مدربا لفريقه خلفا لكريستوف غالتييه المنتقل إلى فريق نيس.

وقال ليل في بيان له: "يسر ليل الترحيب بوصول جوسلين غورفينيك. سينضم المدرب الجديد الذي استهل عمله بدءا من هذه الأمسية إلى لاعبيه في هولندا في معسكر تدريبي قبيل انطلاق الموسم الجديد، قبل حفل تقديمه أمام وسائل الإعلام الأربعاء في لوشين".

وعاد لاعبو نادي ليل إلى التدريبات بعد يومين خصصا للاختبارات البدنية والكشف عن فيروس كورونا "كوفيد-19"، من دون اشراف أي مدرب رسمي.

وكان غالتييه غادر النادي بعد يومين من التتويج بلقب بطل الدوري الفرنسي "ليغ1" في مايو الماضي، إلا أن التأكيد الرسمي حصل في 28 يونيو الماضي.

وقرر رئيس ليل أوليفييه ليتان التعاقد مع غورفينيك مدرب بوردو وغانغان السابق، بالرغم من ابتعاده عن المهام الفنية منذ عامين حيث كان يعمل محللا في قناة "كانال بلوس" الفرنسية.

وتعود آخر تجربة له على مقاعد المدربين مع غانغان في الموسم (2018-2019) وانتهت بالهبوط إلى الدرجة الثانية، علما أنه قاده إلى الدرجة الأولى في عام 2013، وللفوز بالكأس المحلية في العام التالي، وهو لقب غورفينيك الوحيد حتى الآن في مسيرته التدريبية.

المصدر: (أ ف ب)