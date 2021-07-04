وصول رياضي صربي مصاب بكورونا إلى اليابان

قالت شبكة "إن.إتش.كيه" التلفزيونية اليابانية اليوم الأحد إن عضوا في فريق التجديف الصربي جاءت نتيجة فحصه لفيروس كورونا إيجابية لدى وصوله إلى اليابان أمس السبت.

وأضافت الشبكة الوطنية أن أحد أفراد الفريق الصربي الخمسة جاءت نتيجته إيجابية خلال الفحص الذي خضع له في مطار هانيدا الليلة الماضية.

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وقالت وكالة "كيودا" اليابانية للأنباء إن الشخص المصاب نقل إلى مركز طبي بينما توجه الأربعة الآخرون إلى مكان منفصل بالقرب من المطار.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الأولمبية الصيفية المؤجلة من العام الماضي بسبب كورونا في 23 يوليو الجاري، بينما تتزايد المخاوف من موجة عدوى جديدة في الدولة المضيفة مع توافد أعداد كبيرة من الخارج.

المصدر: "رويترز"