العداءة الأمريكية ريتشاردسون تسقط في اختبار القنب

سقطت العداءة الأمريكية شاكيري ريتشاردسون في اختبار الكشف عن مادة القنب وربما تغيب عن أولمبياد طوكيو التي تنطلق الشهر الحالي.

ووفقا لمصدر مطلع على الأمر فالعينة جاءت إيجابية خلال التصفيات الأمريكية الشهر الماضي عندما فازت ريتشاردسون بسباق 100 متر بزمن 10.86 ثانية.

ولو جاءت عينة إيجابية خلال التصفيات فهذا يعني إلغاء نتائج ريتشاردسون وحرمانها من الفوز بسباق 100 متر.

وأضاف مصدر آخر مطلع على الأمر أن جينا برانديني، التي احتلت المركز الرابع في التصفيات، تم التواصل معها للانضمام إلى الفريق الأمريكي في طوكيو.

وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما نظرا لحساسية الأمر.

وكانت ريتشاردسون كتبت في حسابها في "تويتر" الخميس: "أنا إنسانة".

وأكدت شبكة إن.بي.سي أن العداءة الأمريكية البالغ عمرها 21 عاما ستظهر في برنامج "توداي شو" الجمعة.

وكان من المفترض مشاركة ريتشاردسون في سباق 200 متر في لقاء ستوكهولم بالدوري الماسي الأحد لكن تم رفع اسمها من السباق في موقع البطولة.

وتحظر الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "الوادا" تعاطي القنب لكن إذا أثبت الرياضيون أن تناولهم للمادة لا علاقة له بالأداء الرياضي، فسيتم إيقافهم لثلاثة أشهر بدلا من الإيقاف المعتاد لأربعة أعوام.

Sha’Carri Richardson's Olympic dreams may be in jeopardy after reportedly testing positive for marijuana.



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وإذا كان الرياضي على استعداد للخضوع لبرنامج علاجي معتمد بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات، فيمكن تخفيض الإيقاف إلى شهر واحد.

وكانت ريتشاردسون تأمل أن تكون أول أمريكية تفوز بسباق 100 متر في الأولمبياد منذ جيل ديفرز في 1996 إذ حققت 10.72 ثانية في أبريل وهو واحد من خمسة سباقات حققت فيها أقل من 11 ثانية هذا الموسم.

ولو تم الاكتفاء بالإيقاف لشهر واحد منذ موعد العينة ستكون ريتشاردسون جاهزة للمشاركة في سباق التتابع أربعة في 100 متر في الأولمبياد في السادس من أغسطس لو تم اختيارها للمشاركة في البطولة من قبل الاتحاد الأمريكي.

ويمكن لريتشاردسون الطعن على أي عقوبة في محكمة التحكيم الرياضية وهو الأمر ذاته لأي هيئة رياضية لو شعرت أن العقوبة كانت متساهلة.

المصدر: "رويترز"