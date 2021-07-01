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النرويجي فارهولم يسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 400 م حواجز (فيديو)

الرياضة

النرويجي فارهولم يسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 400 م حواجز (فيديو)
AFP STR / Diamond League AG
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سجل النرويجي كارستين فارهولم رقما قياسيا عالميا في سباق 400 متر حواجز للرجال أمام جماهيره في لقاء أوسلو اليوم الخميس، ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى محققا 46.70 ثانية.

وحطم فارهولم بطل العالم مرتين البالغ عمره 25 عاما الرقم القياسي الصامد منذ عام 1992 والمسجل باسم الأمريكي كيفين يونغ في أولمبياد برشلونة بواقع 46.78 ثانية.

المصدر: worldathletics.org

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