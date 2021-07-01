النرويجي فارهولم يسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 400 م حواجز (فيديو)

سجل النرويجي كارستين فارهولم رقما قياسيا عالميا في سباق 400 متر حواجز للرجال أمام جماهيره في لقاء أوسلو اليوم الخميس، ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى محققا 46.70 ثانية.

وحطم فارهولم بطل العالم مرتين البالغ عمره 25 عاما الرقم القياسي الصامد منذ عام 1992 والمسجل باسم الأمريكي كيفين يونغ في أولمبياد برشلونة بواقع 46.78 ثانية.

400M HURDLES WORLD RECORD ‼️



46.70 ‼️@kwarholm closes his home-#DiamondLeague in style.



There's just something about lane 7... pic.twitter.com/4g3mMvzpjL — World Athletics (@WorldAthletics) July 1, 2021

WATCH: Norway's @kwarholm take down Kevin Young's 400-meter hurdle world record that stood for 29 years. 46.70!! pic.twitter.com/6dIUwhPFCS — Chris Chavez (@ChrisChavez) July 1, 2021

المصدر: worldathletics.org