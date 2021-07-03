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إنجلترا أول منتخب في تاريخ بطولات أمم أوروبا يسجل ثلاثة أهداف رأسية في مباراة واحدة

الرياضة

إنجلترا أول منتخب في تاريخ بطولات أمم أوروبا يسجل ثلاثة أهداف رأسية في مباراة واحدة
Reuters Alessandro Garofalo
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حقق المنتخب الإنجليزي فوزا عريضا على نظيره الأوكراني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم السبت في ختام منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وجاءت ثلاثة أهداف من رباعية "الأسود الثلاثة" بتسديدات رأسية.

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة بإحصاءات كرة القدم، فإن المنتخب الإنجليزي أصبح أول منتخب في تاريخ بطولات أمم أوروبا يسجل ثلاثة أهداف رأسية في مباراة واحدة.

كما ذكرت الشبكة أن إنجلترا تمكنت من تسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة بإحدى البطولات الكبرى (كأس العالم وكأس أوروبا)، للمرة الثانية فقط في تاريخها، حيث كانت المرة الأولى في نهائي كأس العالم 1966 أمام ألمانيا (4-2).

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وبهذا الفوز العريض، تأهلت إنجلترا إلى نصف نهائي أمم أوروبا "اليورو" للمرة الأولى منذ عام 1996 عندما خسرت على أرضها بركلات الترجيح أمام ألمانيا التي حصدت اللقب لاحقا بفوزها في النهائي على التشيك 2-1.

وسيقابل المنتخب الإنجليزي في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، المنتخب الدنماركي الفائز في وقت سابق اليوم على نظيره التشيكي 2-1.

وانطلقت نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الـ11 من يونيو الماضي وتستمر حتى الـ11 من يوليو الجاري، وتقام بتنظيم مشترك في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT

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