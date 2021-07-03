بالفيديو.. مرتضى منصور يكشف موعد عودته إلى الزمالك

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري "المنحل" ، عن تواجده في مقر القلعة البيضاء يومي الخميس والجمعة المقبلين، بصفته الرئيس الشرعي للنادي "الأبيض".

وقال مرتضى منصور في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "سأذهب يوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساء، لمقر نادي الزمالك، وكذلك يوم الجمعة أيضا".

وأضاف: "سأذهب لمكتبي في نادي الزمالك لأنني رئيس الزمالك الشرعي كما أكدت المحكمة".

وتوعد منصور بالكشف عن كل الملفات الغامضة يوم الثلاثاء المقبل، وسبب رحيله عن النادي، والمخالفات المالية، وعن أسماء مرتكبي تلك الجرائم وبالمستندات.

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وفي وقت سابق، قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضي منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

المصدر: facebook/Mortada.Maansour