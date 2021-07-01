مصر.. عماد متعب يوضح سبب التغير في شكل وجهه ويتحدث عن وضعه الصحي بعد العودة من الخارج (فيديو)

كشف عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة القدم، عن آخر تطورات أزمته الصحية الأخيرة.

وقال متعب في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "الحمد لله أزمة وعدت، بعض الأمور كانت غير مستقرة خلال الفترة الأخيرة، لكن الآن استقرت والحمد لله".

وعن التغيير في ملامح وجهه، علق: "أجريت جراحة فتق دهني في عيني، وهي التي أحدثت التغيير".

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وكان مرض عماد متعب "الغامض" قد أثار تعاطفا كبيرا بين المصريين بعد أن كشف النقاب عنه.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT