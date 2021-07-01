مصر.. عماد متعب يوضح سبب التغير في شكل وجهه ويتحدث عن وضعه الصحي بعد العودة من الخارج (فيديو)
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كشف عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة القدم، عن آخر تطورات أزمته الصحية الأخيرة.
وقال متعب في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "الحمد لله أزمة وعدت، بعض الأمور كانت غير مستقرة خلال الفترة الأخيرة، لكن الآن استقرت والحمد لله".
وعن التغيير في ملامح وجهه، علق: "أجريت جراحة فتق دهني في عيني، وهي التي أحدثت التغيير".
وكان مرض عماد متعب "الغامض" قد أثار تعاطفا كبيرا بين المصريين بعد أن كشف النقاب عنه.
ناصر حاتم ـ القاهرة
المصدر: RT