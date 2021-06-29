تحذير لاعب التنس الفرنسي بيير من التخاذل.. وجماهير ويمبلدون مستاءة من تصرفاته

تلقى لاعب التنس الفرنسي بينوا بيير تحذيرا من الحكم من التخاذل وعدم بذل أي مجهود في اللعب خلال مواجهة الأرجنتيني دييغو شوارتزمان اليوم ضمن الدور الأول من بطولة ويمبلدون الإنجليزية.

وعبرت الجماهير عن استيائها من تصرفات اللاعب الفرنسي بعد خسارته أمام شوارتزمان بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-3 و6-4 و6-0 اليوم الثلاثاء.

ووقف اللاعب الملتحي تقريبا عن بذل أي مجهود في المجموعة الثالثة أمام المصنف التاسع وسدد الكرات بعيدا وأهدر نقاط إرساله مثل رجل في عجلة من أمره للحاق بالطائرة.

وبينما كانت بيير متأخرا في النتيجة 5-0 في المجموعة الثالثة، نال تحذيرا من الحكم محمد الحياني لخرق قواعد المنافسة النزيهة لتحدث مشادة حامية بينهما.

Fans At Wimbledon Shouted At Benoit Paire "You're Wasting Everybody's Time" As He Received a Violation For Not Trying At The End Of His Match https://t.co/FZ7hz6H0bipic.twitter.com/ZseUZwOVh3 — Barstool Sports (@barstoolsports) June 29, 2021

وقال بيير أثناء العودة لمقعده "أرغب في حضور الطبيب. أعاني من الألم".

ولم يستجب الحكم لهذا الطلب قائلا: "لا يمكنك اللعب بهذه الطريقة. لن أستدعي الطبيب لهذا الغرض. يجب أن تظهر المزيد من الروح الرياضية".

وسأل بيير الحكم غاضبا عن عدد الضربات الأمامية التي سددها في الشبكة في أول مجموعتين لكن الحكم طالبه بمحاولة بذل أفضل ما عنده.

🎾 #TennisExtra

🥺 Après deux retours dans le filet, Benoît Paire a écopé d'un avertissement pour non-combativité !

🤣 Avec du gros cinéma à la fin ! pic.twitter.com/3IMI67PDHK — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 29, 2021

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وصرخ أحد المشجعين في الملعب رقم 2 قائلا "إنك تهدر وقت الجميع".

وبعد انتهاء المباراة جمع بيير أغراضه وغادر الملعب.

وقال للصحفيين ردا على السخرية: "لا أكترث لكلام الناس. ألعب من أجلي وهذا كل ما يهمني. لا ألعب من أجل الناس".

واللاعب البالغ عمره 32 عاما ليس غريبا على الحوادث المثيرة للجدل، حيث قرر الاتحاد الفرنسي للتنس في أبريل الماضي منعه من المشاركة في أولمبياد طوكيو بعد تكرار "التصرفات غير الرياضية". وسبق أن استبعده الفريق الفرنسي من أولمبياد ريو 2016 بسبب قضائه الكثير من الوقت خارج القرية الأولمبية.

كما أعلن بيير سابقا أن التنس ليس من أولوياته وكان راضيا بالمشاركة في كل بطولة والخروج من الدور الأول بعد الحصول على أموال المشاركة.

المصدر: "رويترز"