بعد وداع يورو 2020.. مدرب المنتخب الفرنسي يعلق على ركلة الترجيح المهدورة من مبابي

قال ديدييه ديشان، مدرب فرنسا، إن المهاجم كيليان مبابي سيتعافى من إهدار ركلة الترجيح الحاسمة خلال الخسارة أمام سويسرا والخروج من دور الستة عشر ببطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وأكد ديشان، الاثنين، بعد خسارة فريقه، أن المهاجم مبابي وباقي لاعبي المنتخب الفرنسي سيتعلمون من الإحباط في هذه البطولة.

وأهدرت فرنسا، بطلة العالم، تقدمها بفارق هدفين، وتعادلت 3-3 مع نهاية الوقت الأصلي، ولم تتغير النتيجة في الوقت الإضافي، قبل أن ينقذ يان سومر، حارس سويسرا ركلة الترجيح الخامسة من مبابي.

Вместо фильма ужасов. Промах, который лишил сборную Франции четвертьфинала Евро ❌ pic.twitter.com/NymzfxxusT — Матч ТВ (@MatchTV) June 28, 2021

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وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: "رويترز"