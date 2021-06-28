بالفيديو.. مبابي يهدر ركلة ترجيحية ويطيح بمنتخب "الديوك" خارج أمم أوروبا

ودع المنتخب الفرنسي "بطل مونديال روسيا" بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" مبكرا من دور الـ16 على يد نظيره السويسري بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 3-3.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة 3-3، ليلجأ المنتخبان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب السويسري بنتيجة 5-4.

وسجل المنتخب السويسري ركلاته الخمس جميعها، فيما سجل المنتخب الفرنسي أول أربع ركلات وأهدر نجمه كيليان مبابي الركلة الخامسة ليودع منتخب "الديوك" البطولة مبكرا.

Вместо фильма ужасов. Промах, который лишил сборную Франции четвертьфинала Евро ❌ pic.twitter.com/NymzfxxusT — Матч ТВ (@MatchTV) June 28, 2021

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وسيواجه المنتخب السويسري في الدور ربع النهائي من البطولة القارية على أرضية ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي في الـ2 من يوليو المقبل، المنتخب الإسباني الفائز بدوره في وقت سابق اليوم على نظيره الكرواتي بنتيجة 5-3 بعد التمديد، عقب تعادلهما في الوقت الأصلي بنتيجة 3-3.

المصدر: RT