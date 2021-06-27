رونالدو يودع "يورو 2020".. فيديو

أخفق منتخب البرتغال في مواصلة حملة الدفاع عن لقب بطل كأس أمم أوروبا لكرة القدم، عقب خسارته أمام نظيره البلجيكي (0-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد، في الدور ثمن النهائي للبطولة.

ويدين منتخب بلجيكا بالفضل في انتصاره للاعبه ثورغان هازارد، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "للشياطين الحمر" في الدقيقة 42، من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية الإسبانية.

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وضرب منتخب بلجيكا بذلك موعدا في الدور ربع النهائي لبطولة "يورو 2020"، على مع منتخب إيطاليا، المتأهل على حساب نظيره النمساوي، بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما يوم السبت، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: RT