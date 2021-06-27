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شاهد.. جورجينا ترقص وتمرح في إحدى الحانات وتتغنى برونالدو

الرياضة

شاهد.. جورجينا ترقص وتمرح في إحدى الحانات وتتغنى برونالدو
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تستعد عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز لحضور مباراة منتخب البرتغال بقيادة صديقها النجم كريستيانو رونالدو ضد بلجيكا، اليوم الأحد، في الدور ثمن النهائي لبطولة "يورو 2020".

ونشرت جورجينا مقطع فيدو عبر حسابها الشخصي في تطبيق "إنستغرام"، وهي ترقص في إحدى الحانات مع كريستيانو جونيور نجل رونالدو البكر.

كما نشرت جورجينا رودريغيز مقطع فيديو في خاصية "ستوري" وهي تتأهب للسفر على متن طائرة برتغالية إلى مدينة إشبيلية الإسبانية التي تستضيف مباراة البرتغال وبلجيكا، إضافة إلى صورة لصديقها رونالدو.

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ويستعد كريستيانو رونالدو (36 عاما) اليوم لخوض مباراة منتخب بلاده المرتقبة ضد نظيره البلجيكي، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية الإسبانية، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

المصدر: وكالات 

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