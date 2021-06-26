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جورجينا تكشف أين يضع رونالدو صورة لهما خلال المباريات (صورة)

الرياضة

جورجينا تكشف أين يضع رونالدو صورة لهما خلال المباريات (صورة)
Reuters instagram/georginagio
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لفتت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز الانتباه إلى أن صديقها النجم كريستيانو رونالدو ارتدى واقيا للساق عليه صورتهما خلال مباراة منتخبي البرتغال وفرنسا في "يورو 2020".

ونشرت جورجينا صورة عبر حسابها الشخصي في تطبيق "إنستغرام" في خاصية "ستوري" لرونالدو وهو يرتدي واقيا للساق عليه صورة له ولصديقته جورجينا رودريغيز.

جورجينا تكشف أين يضع رونالدو صورة لهما خلال المباريات (صورة)
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ويستعد كريستيانو رونالدو (36 عاما) في الوقت الحالي لمباراة منتخب بلاده المرتقبة ضد نظيره البلجيكي، يوم الأحد، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية الإسبانية، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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