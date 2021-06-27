فيديو.. هدف بلجيكا في مرمى البرتغال ضمن "يورو 2020"

تقدم المنتخب البلجيكي على نظيره البرتغالي (1-0) في الشوط الأول للمباراة الجارية بينهما مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أوروبا.

وسجل البلجيكي تورغان هازارد هدف التقدم "للشياطين الحمر" في الدقيقة 42، من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية الإسبانية.

هدف بلجيكا الأول .. بالزاوية الصعبة 👌👏



pic.twitter.com/52dfWCut6u — بث مباريات 🥇🇫🇷 (@LYW_189) June 27, 2021

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وسيكون الفائز من مباراة بلجيكا والبرتغال، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أوروبا، على موعد مع منتخب إيطاليا، المتأهل على حساب نظيره النمساوي، بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما يوم أمس السبت، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: RT