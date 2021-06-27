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شاهد.. طرد قلب دفاع "الطواحين" في "يورو 2020" بعد اللجوء "للفار"

الرياضة

شاهد.. طرد قلب دفاع
Reuters /Laszlo Balogh
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تعرض منتخب هولندا لضربة موجعة في بداية الشوط الثاني لمباراته أمام نظيره التشيكي في المباراة بينهما يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لكأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وأشهر حكم الساحة الروسي الدولي سيرغي كاراسيوف البطاقة الحمراء في وجه قلب الدفاع الهولندي ماتيس دي ليخت، بسب لمسة يد متعمدة على مشارف منطقة الجزاء حرم على إثرها المهاجم التشيكي باتريك ستشيك من الانفراد بالمرمى، وذلك بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو "VAR". 

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يذكر أن الفائز من هذه المباراة سيكون على موعد في الدور ربع النهائي للبطولة القارية "يورو 2020"، يوم السبت المقبل، على ملعب "باكو الأولمبي" بالعاصمة الأذربيجانية باكو، مع منتخب الدنمارك، الذي بلغ الدور ذاته على حساب نظيره الويلزي إثر فوزه العريض عليه (4-0) في اللقاء الذي جمعهما أم يوم السبت، على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في العاصمة الهولندية أمستردام.

المصدر: RT

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