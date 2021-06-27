خوسيه إنريكي ينصح ليفربول بالتعاقد مع نجم البرتغال في "يورو 2020"

وجه الإسباني خوسيه إنريكي، ظهير ليفربول السابق، نصيحة لإدارة "الريدز" بالتعاقد مع ريناتو سانتشيز، الذي يقدم مستويات رائعة مع منتخب البرتغال في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

ونقل تقرير نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية تعليق إنريكي على أداء سانشيز، حيث قال: "لقد كان دائما لاعبا رائعا، إذا لم أكن مخطئا فقد كان اللاعب الأفضل في مسابقة للشباب تحت 21 سنة".

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وتابع نجم ليفربول السابق: "سانتشيز يبدو من النوعية التي تفتح الباب أمام إمكانية أن يساعده يورغن كلوب، لكي يكون لاعبا من الطراز العالمي".

وأكمل إنريكي حديثه، قائلا: "هذا هو الرجل الذي أريد أن يحل مكان فينالدوم، لا يزال عمره 23 عاما، وفاز لتوه بلقب الدوري الفرنسي مع ليل.. هو محرك، ومن الناحية البدنية فهو يتفوق على الآخرين، هو يبدو لي مناسبا تماما ليورغن كلوب".

يذكر أن ريناتو سانتشيز ساهم في وصول منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020"، باحتلاله المركز الثالث في مجموعة "الموت" السادسة، خلف منتخبي فرنسا وألمانيا.

المصدر: وكالات