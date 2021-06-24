رونالدو ومبابي يشعلان منصات التواصل الاجتماعي

أشعل النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كليان مبابي منصات التواصل الاجتماعي، عقب مباراة منتخبي بلادهما أمس الأربعاء، في الجولة الختامية لدور المجموعات ضمن "يورو 2020".

ونشر الحساب الرسمي لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، على موقع "تويتر" تغريدة لرونالدو ومبابي، عقب انتهاء المباراة في الممر المؤدي إلى غرف تغيير الملابس، وكل منهما يحمل قميص الأخر، ويمازح فيها البرتغالي المهاجم الفرنسي الشاب، وحظيت هذه الصورة بإعجاب الآلاف حول العالم.

Round of 16 ✅



Cristiano Ronaldo & Kylian Mbappe 😀#EURO2020pic.twitter.com/tHVGhSdzp1 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

وتبادل النجمان القمصان، وسط نظرات إعجاب ودهشة من مبابي تجاه رونالدو، ليحقق النجم الفرنسي الشاب حلم الطفولة.

ولا يخفي مبابي إعجابه بالنجم كريستيانو رونالدو، فقد كشف الدولي الفرنسي، عن كم الإعجاب الذي يحمله في قلبه تجاه الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال وريال مدريد الإسباني: "لقد هز الدون شبابي، لقد أحببته وكانت لدي الكثير من الملصقات له في غرفتي، لديه موهبة فطرية ومع العمل الذي قام به أصبح أسطورة".

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وتكهن البعض بأن الحوار الذي دار بين رونالدو ومبابي، تمحور حول إمكانية إقناع الفرنسي لمثله الأعلى النجم البرتغالي بالقدوم إلى باريس سان جيرمان، في ظل حالة الغموض التي تحوم حول مستقبل مهاجم يوفنتوس ومسألة مغادرة الدوري الإيطالي خلال الصيف الجاري.

كما تبادل رونالدو قميصه بعد نهاية الشوط الأول مع الفرنسي الآخر المهاجم كريم بنزيما، زميله السابق في ريال مدريد.

وقاد رونالدو منتخب البرتغال إلى الدور ثمن النهائي للنسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بإحرازه هدفين في مرمى نظيره الفرنسي (2-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست.

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وسجل كريستيانو رونالدو (36 عاما) عدة أرقام مميزة وقياسية في هذه البطولة حتى الآن، أبرزها وصوله إلى هدفه رقم 109 بقميص منتخب البرتغال، خلال 178 مباراة وفي مرمى 44 دولة، ليعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة على المستوى الدولي الذي كان ينفرد به علي دائي.

وأمام رونالدو الفرصة لتحطيم رقم علي دائي خلال بطولة "يورو 2020"، بعد أن قاد بلاده إلى الدور ثمن النهائي، الذي سيواجه فيه نظيره البلجيكي، يوم الأحد 27 يونيو الجاري، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية الإسبانية.

ويتربع النجم البرتغالي على عرش صدارة هداف النسخة الحالية لبطولة القارة العجوز برصيد 5 أهدف حتى الآن، وعزز تربعه على عرش الهداف التاريخي للبطولة، برصيد 14 هدفا، بعد أن انتزع الرقم القياسي من أسطورة كرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني، الذي سجل 9 أهداف في تاريخ نهائيات كأس أمم أوروبا.

المصدر: وكالات