 
مباشر

رائد الفضاء الفرنسي باسكي يتابع مباراة بلاده ضد البرتغال من المحطة الدولية (صورة)

الرياضة

رائد الفضاء الفرنسي باسكي يتابع مباراة بلاده ضد البرتغال من المحطة الدولية (صورة)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qoze

تابع رائد الفضاء الفرنسي توماس باسكي من المحطة الفضائية الدولية مباراة منتخب بلاده ضد نظيره البرتغالي (2-2) أمس الأربعاء، في الجولة الختامية لدور المجموعات ضمن "يورو 2020".

ونشر الحساب الرسمي لقناة "ماتش تي في -Match TV) الرياضية الروسية، صورة لرائد الفضاء توماس باسكي، وهو يتابع مباراة منتخب "الديوك" أمام نظيره البرتغالي، عبر شاشة كبيرة في المركبة.

إقرأ المزيد
مواجهات ساخنة في ثمن نهائي
مواجهات ساخنة في ثمن نهائي "يورو 2020".. قائمة المتأهلين وجدول المباريات
إقرأ المزيد
شاهد.. رونالدو يقود البرتغال إلى ثمن نهائي
شاهد.. رونالدو يقود البرتغال إلى ثمن نهائي "يورو 2020"

وكان توماس باسكي قد أجرى حوارا قصيرا مع مواطنه المهاجم كيليان مبابي، وذلك خلال حدث ترويجي لمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020".

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا