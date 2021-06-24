رائد الفضاء الفرنسي باسكي يتابع مباراة بلاده ضد البرتغال من المحطة الدولية (صورة)
تابع رائد الفضاء الفرنسي توماس باسكي من المحطة الفضائية الدولية مباراة منتخب بلاده ضد نظيره البرتغالي (2-2) أمس الأربعاء، في الجولة الختامية لدور المجموعات ضمن "يورو 2020".
ونشر الحساب الرسمي لقناة "ماتش تي في -Match TV) الرياضية الروسية، صورة لرائد الفضاء توماس باسكي، وهو يتابع مباراة منتخب "الديوك" أمام نظيره البرتغالي، عبر شاشة كبيرة في المركبة.
🚀Футбол – это космос? Неееет. Вот это настоящий космос 😍😍😍— Матч ТВ (@MatchTV) June 24, 2021
Астронавт Тома Песке посмотрел матч Португалия – Франция на борту МКС 📺
Не диван, но тоже удобно 👌
📷 твиттер Песке pic.twitter.com/k2gA6PLqu1
وكان توماس باسكي قد أجرى حوارا قصيرا مع مواطنه المهاجم كيليان مبابي، وذلك خلال حدث ترويجي لمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020".
المصدر: وكالات