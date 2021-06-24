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ترتيب أفضل هدافي "يورو 2020" بعد دور المجموعات.. فيديو

الرياضة

ترتيب أفضل هدافي
RT Reuters
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تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي دور المجموعات ضمن نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، التي اختتمت منافساتها أمس الأربعاء.

وأحرز كريستيانو رونالدو 5 أهداف لمنتخب بلاده، بواقع هدفين في مرمى كل من هنغاريا وفرنسا، وهدف في مرمى ألمانيا.

وسجل الدون رونالدو عدة أرقام مميزة وقياسية في هذه البطولة حتى الآن، فقد هز شباك فرنسا لأول مرة خلال مسيرته في سابع مباراة ضدها، وأصبح "صاروخ ماديرا" الهداف التاريخي لنهائيات بطولة أمم أوروبا برصيد 14 هدفا، ووصل إلى الهدف رقم 109 بقميص منتخب البرتغال، ليعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة على المستوى الدولي، الذي كان ينفرد به المهاجم الإيراني المعتزل، علي دائي.

كما أصبح كريستيانو رونالدو (36 عاما) أول لاعب أوروبي في تاريخ كرة القدم، يسجل 20 هدفا أو أكثر في نهائيات البطولات الكبرى (كأس العالم وبطولة أمم أوروبا).

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وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي "يورو 2020":

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو – برصيد 5 أهداف

2- الهولندي جورجينيو فينالدوم – برصيد 3 أهداف

3- السويدي إيميل فورسبرغ  – برصيد 3 أهداف

4- البلجيكي روميلو لوكاكو  – برصيد 3 أهداف

5- التشيكي باتريك شيك – برصيد 3 أهداف

6- البولندي روبرت ليفاندوفسكي – برصيد 3 أهداف

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7- الإيطالي مانويل لوكاتيلي – برصيد هدفين

8- الإيطالي شيرو إيموبيلي - – برصيد هدفين

9- الإنجليزي رحيم سترلينغ – برصيد هدفين

10- الأوكراني رومان ياريمتشيوك – برصيد هدفين

11- الأوكراني أندريه يارمولينكو – برصيد هدفين

12- الدنماركي يوسف بولسن – برصيد هدفين

13- السويسري شيردان شاكيري – برصيد هدفين

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14- الكرواتي إيفان بيريشيتش – برصيد هدفين

15- الألماني كاي هافيرتز – برصيد هدفين

16- الهولندي دينزل دومفريس – برصيد هدفين

17- الهولندي ممفيس ديباي – برصيد هدفين

18- الفرنسي كريم بنزيما – برصيد هدفين.

المصدر: RT

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