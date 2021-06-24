شاهد.. تصرف غير متوقع لرونالدو مع بنزيما في مباراة فرنسا والبرتغال

فاجأ البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله السابق في نادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، بتصرف غريب وغير متوقع خلال مباراة جمعت بين منتخبي بلديهما في كأس أوروبا، أمس الأربعاء.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة بدور المجموعات، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ليصعد المنتخبان إلى الأدوار الإقصائية في "يورو 2020".

ووضع رونالدو، البرتغال في المقدمة في الدقيقة 31، قبل أن يحرز بنزيما هدف التعادل لفرنسا من ركلة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وذهب رونالدو إلى بنزيما عقب إحراز الأخير للهدف، وهنأه على تسجيله الركلة بنجاح في شباك البرتغال، في تصرف غريب، لا سيما وأن البرتغال كانت مهددة بالإقصاء من البطولة، عكس فرنسا التي ضمنت تأهلها سلفا.

Ronaldo congratulating his old teammate Benzema pic.twitter.com/PwHnOJgxqS — 🇨🇩🇸🇱 (@F1avs) June 23, 2021

#كريستيانو_رونالدو يهنئ #بنزيما بعد تسجيله الهدف الاول له وهدف التعادل 😲🤔💪 pic.twitter.com/OIWxQctNGj — EURO 2020 & مراسل من اليورو (@asdbabl2020) June 23, 2021

وعاد بنزيما ليسجل هدف التقدم لمنتخب فرنسا، في الدقيقة 47، قبل أن يدرك "الدون" التعادل للبرتغال، في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

يذكر أن رونالدو، ارتبط بعلاقة مميزة مع بنزيما خلال فترة لعبهما معا في ريال مدريد بين العامين 2009 و2018.

المصدر: وكالات