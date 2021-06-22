كرواتيا تقضي على أحلام إسكتلندا في "يورو 2020".. فيديو

انتزع المنتخب الكرواتي بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم من نظيره الإسكتلندي بفوزه عليه (3-1) يوم الثلاثاء، في الجولة الختامية للمجموعة الرابعة.

افتتح اللاعب الكرواتي نيكولا فلاسيتش التسجيل لمنتخب بلاده بهدف مبكر سجله في الدقيقة 17، ورد الإسكتلندي كالوم ماكغريغور بهدف التعادل في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

ووضع النجم الكرواتي لوكا مودريتش بلاده في المقدمة مرة أخرى بحلول الدقيقة 62 بتسديدة رائعة، وعزز زميله إيفان بيريشيتش تقدمه بإحرازه الهدف الثالث، في الدقيقة 77 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "هامبدن بارك" في مدينة غلاسكو الإسكتلندية.

Годы идут, а Модрич стабильно забивает красотищу 😍



Не посмотреть шедевр Луки – это преступление 👇 pic.twitter.com/MKpE7WyKGr — Матч ТВ (@MatchTV) June 22, 2021

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده بعد هذا الفوز إلى 4 نقاط، وتقدم إلى المركز الثاني، وتأهل إلى الدور الـ16 للبطولة، رفقة منتخب إنجلترا متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، ومنتخب التشيك صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والذي دخل قائمة أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث من بين المجموعات الست.

بينما اكتفى منتخب إسكتلندا بنقطة يتيمة والمركز الرابع الأخير، ليودع البطولة من دور المجموعات.

المصدر: RT