"يورو 2020".. مواجهة "كسر العظام" لا تقبل القسمة على اثنين!

يشهد ملعب "هامبدن بارك" في مدينة غلاسكو الإسكتلندية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، مباراة "حامية الوطيس" بين منتخبي كرواتيا وإسكتلندا ضمن "يورو 2020".

ويحتل منتخبا كرواتيا وإسكتلندا المركزين الثالث والرابع في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة لكل منهما، وبالتالي يصارعان على بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي للنسخة الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للمنتخبين، لأنهما سيودعان معا البطولة في حال التعادل، بينما سيواصل الفائز مشواره في البطولة، والخاسر سيعود إلى دياره.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش (54 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة نظيره الإسكتلندي:

بينما وضع المدير الفني لمنتخب إسكتلندا، ستيف كلارك (57 عاما) التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره الكرواتي:

Your Scotland team taking on Croatia at Hampden this evening.



Let's do this.#EURO2020 | #SCOpic.twitter.com/aUXZUndh5X — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 22, 2021

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ويحتل منتخب التشيك المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على نظيره الإنجليزي، قبل مباراتهما اليوم أيضا، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن، وذلك في الصراع على المركز الأول ضمن المجموعة الرابعة.

وتأكد وصول المنتخبين إلى دور الـ16 لبطولة القارة العجوز "يورو 2020"، قبل مواجهتهما اليوم، وذلك بعد نتائج مباريات الجولة الثالثة الختامية في المجموعتين الثانية والثالثة، يوم أمس، وبالنظر إلى أنه يتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT