"يورو 2020".. تأهلا قبل أن يلعبا.. لكن الصراع على المركز الأول

يصارع منتخبا إنجلترا والتشيك على المركز الأول في المجموعة الرابعة ضمن نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بعد تأكد تأهلهما إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.

وستنطلق مواجهة منتخبي التشيك وإنجلترا مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن، وذلك في الجولة الثالثة الختامية لدور المجموعات.

ويحتل منتخب التشيكي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على نظيره الإنجليزي.

وتأكد وصول المنتخبين إلى دور الـ16 لبطولة القارة العجوز "يورو 2020" بعد نتائج مباريات الجولة الثالثة الختامية في المجموعتين الثانية والثالثة، يوم أمس، وبالنظر إلى أنه يتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب التشيكي، ياروسلاف شيلغافي (59 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره الإنجليزي:

🇨🇿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Do zápasu s Anglií nastoupíme ve stejné sestavě jako v předešlém utkání ✅#ceskarepre#EURO2020pic.twitter.com/x4W0iIQ8ke — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 22, 2021

بينما سيعتمد المدير الفني لمنتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت (50 عاما) على التشكيلة الأساسية التالية ضد نظيره التشيكي:

Team news is in... 📝



Here's how the #ThreeLions line up for tonight's clash with Czech Republic at @wembleystadium: pic.twitter.com/MGMuDygqRL — England (@England) June 22, 2021

وبدأ منتخب إنجلترا غمار نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، بالفوز على نظيره الكرواتي (1-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد 13 يونيو الجاري، على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

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ومن ثم تعادل منتخب "الأسود الثلاثة" من دون أهداف مع نظيره الإسكتلندي في "الديربي البريطاني" الذي جمعهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب ويمبلي أيضا.

في المقابل، استهل المنتخب التشيكي مشواره في "يورو 2020" بالفوز على نظيره الإسكتلندي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين 14 يونيو الجاري، على ملعب "هامبدن بارك" في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، قبل أن يتعادل مع كرواتيا (1-1) يوم الجمعة الماضي، على ملعب نفسه.

المصدر: RT