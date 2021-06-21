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إنجلترا تبلغ ثمن نهائي "يورو 2020" من دون أن تلعب

الرياضة

إنجلترا تبلغ ثمن نهائي
Reuters /Frank Augstein
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تأكد تأهل منتخب إنجلترا إلى الدور صمن النهائي للنسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، قبل أن يخوض مباراته ضد نظيره التشيكي يوم الثلاثاء، في الجولة الختامية لدور المجموعات.

ويحتل منتخب إنجلترا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن نظيره التشيكي منافسه القادم.

وتأكد وصوله إلى دور الـ16 لبطولة القارة العجوز "يورو 2020" بعد نتائج مباريات الجولة الثالثة الختامية في المجموعتين الثانية والثالثة، وبالنظر إلى أنه يتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث..

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واستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، بالفوز على نظيره الكرواتي (1-0) في المباراة التي جمعتهما يوم السبت 12 يونيو الجاري، على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

ومن ثم تعادل منتخب "الأسود الثلاثة" من دون أهداف مع منتخب إسكتلندا في "الديربي البريطاني" الذي جمعهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب ويمبلي أيضا.

المصدر: RT 

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