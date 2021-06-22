شاهد.. هدف ماكغريغور في "يورو 2020"

سجل الإسكتلندي كالوم ماكغريغور هدف التعادل لمنتخب بلاده في مرمى نظيره الكرواتي (1-1) في الشوط الأول للمباراة المصيرية بينهما، يوم الثلاثاء، في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

ووضع اللاعب الكرواتي نيكولا فلاسيتش منتخب بلاده في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 17، ورد كالوم ماكغريغور بهدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 42 من زمن اللقاء على ملعب "هامبدن بارك" في مدينة غلاسكو الإسكتلندية.

ونشر الحساب الرسمي لقناة "ماتش تي في - MatchTV" الرياضية الروسية على موقع "تويتر" صورة للمقاتل الإيرلندي الشهير كونور ماكغريغور، بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في وزنين مختلفين سابقا، وهو يتابع المباراة في إحدى الحانات، ويظهر كالوم ماكغريغور صاحب هدف إسكتلندا، على الشاشة التي يتابع من خلالها مجريات اللقاء.

МАКГРЕГОР забил на ЧЕ по футболу 😳



Теперь ты видел все. pic.twitter.com/qSzE7mplFP — Матч ТВ (@MatchTV) June 22, 2021

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وانتهت المباراة بفوز المنتخب الكرواتي على نظيره الإسكتلندي (3-1) في الجولة الثالثة الختامية لدور المجموعات ضمن بطولة "يورو 2020".

واحتل منتخب كرواتيا المركز الثاني في قائمة المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط، وتأهل إلى الدور ثمن النهائي للنسخة الـ16 من البطولة، بينما اكتفى منتخب إسكتلندا بالمركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط، وودع بطولة القارة العجوز مبكرا من دور المجموعات.

المصدر: RT