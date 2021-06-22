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بالفيديو.. هدف فوز "الأسود الثلاثة" في مرمى التشيك

الرياضة

بالفيديو.. هدف فوز
Reuters /Matt Dunham
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تغلب المنتخب الإنجليزي على نظيره التشيكي (1-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في ختام منافسات المجموعة الرابعة ضمن نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وسجل الإنجليزي رحيم سترلينغ هدف الفوز الوحيد لمنتخب "الأسود الثلاثة" مبكرا، في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن.

ورفع منتخب إنجلترا رصيده بعد هذا الفوز إلى 7 نقاط، وتربع على عرش صدارة المجموعة، وكان قد ضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي لـ"يورو 2020" بجدارة، رفقه منتخب التشيك، الذي احتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ودخل قائمة أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث من بين المجموعات الست.

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كما صعد منتخب كرواتيا إلى الدور صمن النهائي للبطولة، بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، عقب فوزه على نظيره الإسكتلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما في الوقت نفسه، على ملعب "هامبدن بارك" في مدينة غلاسكو الإسكتلندية.

المصدر: RT 

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