كروس يكشف فحوى حواره مع رونالدو في "يورو 2020"

كشف الألماني توني كروس تفاصيل حواره مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب مباراة منتخبي بلادهما (4-2) السبت الماضي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا.

وقال توني كروس في "بودكاست" شقيقه فيليكس كروس، حول حواره مع رونالدو، زميله السابق في ريال مدريد: "تحدثنا باختصار عن المباراة بالطبع، وعن المباريات التي ستأتي أيضا، تمنيت له حظا سعيدا، وأن يتأهل معنا للدور القادم".

وأضاف: "سألته أيضا عن حياته في إيطاليا مع يوفنتوس، لقد كان هناك لمدة ثلاث سنوات، ليس لدينا الكثير من الوقت للحديث بعد المباراة، كان من الجميل رؤيته مرة أخرى".

إقرأ المزيد

وأوضح صانع ألعاب المنتخب الألماني وفريق ريال مدريد: "كنا جيراناً في غرفة الملابس طوال الوقت عندما كان معي في ريال مدريد، بالطبع كنت سعيداً لرؤيته مرة أخرى، لقد غادر منذ فترة طويلة ونحن لا نرى بعضنا في كثير من الأحيان، نحن لا نلعب ضد يوفنتوس".

كما تبادل كروس (31 عاما) بعض الكلمات مع زميله الآخر السابق في ريال مدريد، المدافع البرتغال بيبي، قائلا: "بيبي هو أيضا رجل رائع، يبدو أحيانا متوحشا جدا في الملعب ولا يبدو لطيفا بداخله، لكنه خارج اللعبة مختلف تماما".

ويحتل منتخب "المانشافت" الألماني المركز الثاني في مجموعة "الموت" السادسة ضمن نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا، برصيد 3 نقاط، متقدما بفارق الأهداف والمواجهة المباشرة على نظيره البرتغالي، صاحب المركز الثالث.

بينما يحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل منتخب هنغاريا قائمة المجموعة برصيد نقطة واحدة.

المصدر: وكالات