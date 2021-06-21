صفقة القرن.. رئيس برشلونة يخطط لضم رونالدو إلى جانب ميسي

فجرت صحيفة "آس" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، بقولها إن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يخطط لعقد صفقة القرن بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وينتهي عقد رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، مع فريق يوفنتوس الموسم المقبل، ولم يتوصل نجم منتخب البرتغال لاتفاق بشأن تجديد عقده مع السيدة العجوز حتى الوقت الحالي، رغم اهتمام مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بالحصول على خدماته.

وذكرت صحيفة "آس"، أن خوان لابورتا يحلم بالتعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو، ويدرس عقد الصفقة التي تبدو مستحيلة، وهى خطوة من شأنها أن تكون الأقوى في تاريخ كرة القدم، وهي الجمع بين الثنائي الأسطوري ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو معا في برشلونة.

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وأشارت الصحيفة إلى ان لابورتا نفسه لا يعرف حتى الآن هل سيوافق رونالدو على هذا العرض أم لا، خاصة وأنه لا يوجد أي شيء رسمي، لكن برشلونة يفكر في عرض عدد من اللاعبين بجانب المبلغ المالي لضم رونالدو، وأبرز هؤلاء، المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، والبرازيلي فيليبي كوتينيو والظهير الإسباني سيرجي روبيرتو.

ورغم التكلفة الكبيرة للصفقة إلى جانب الراتب الكبير الذي سيتحمله النادي للثنائي الأسطوري، إلا أن الصحيفة أكد أن الإيرادات ستتضاعف حال انضمام رونالدو للفريق الكتالوني.

ورغم الوضع الاقتصادي السيء في برشلونة، لا يتوقف لابورتا عن الحلم ويسير في تجديد عقد ميسي بصورة جيدة ومتقدمة، وتراجع "البرغوث" عن فكرة الرحيل بسبب حبه للرئيس لابورتا والعلاقة القوية بينهما، وهو يدرس في توفير راتب رونالدو الكبير من خلال رواتب اللاعبين الثلاثة الذين سيقدمهم إلى يوفنتوس الإيطالي بدلا منه، كما أن الجمع بين ميسي ورنالدو في فريق واحد من شأنه رفع دخل نادي برشلونة بمقدار الصعف تقريبا.

المصدر: وكالات