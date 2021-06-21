نجم ألماني سابق يصف رونالدو بـ"الأحمق" بسبب تصرف غير "أخلاقي".. فيديو

استنكر نجم منتخب ألمانيا السابق، ديتمار هامان، تصرفا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة منتخب بلادهما السبت الماضي، في الجولة الثانية من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

ووجه ديتمار هامان انتقاداته لرونالدو ليس بسبب مستواه الفني، وإنما للتصرف غير الأخلاقي الذي قام به في المباراة.

واعترف هامان، النجم السابق لفريقي ليفربول وبايرن ميونخ، أن رونالدو الأفضل في العالم إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه كان منزعجا من المهارة التي قام بها ضد المدافع الألماني أنطونيو روديغر، وذلك عندما رفع رونالدو الكرة من فوق رأس المدافع ورفع يده ثم مررها بالكعب، وهو ينظر في الاتجاه المعاكس في لقطة استعراضية، وذلك بعد اندفاع من قبل الألماني.

I think Toni Ruediger should go say a very big happy Father's day to Cristiano Ronaldo!!!● pic.twitter.com/TnUoO11pY7 — 💧💯 (@fosu_luis) June 20, 2021

واعتبر هامان أن تصرف النجم البرتغالي غير أخلاقي لأنه أراد إهانة روديغر، مشيرا إلى أنه كان يتوجب عليه احترام الخصم الذي يلعب ضده، لاسيما وأن منتخب ألمانيا انتصر في نهاية المطاف برباعية مقابل هدفين.

وقال هامان في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "رونالدو مذهل ونعلم أنه يستطيع فعل ذلك. لكن اعتقد بطريقة ما، أنه يحاول التقليل من شأن منافسه، نعم إنه الأفضل في العالم مع ميسي، لكن يبدو كأنه أحمق، إذا سألت اللاعبين الألمان، سوف يقولون لك رأيهم، وسوف يلاحظون ذلك".

وتابع الألماني: "ما الذي تريد تحقيقه من اللقطة؟ ربما كان ذلك بداية العودة"، ويقصد أنه استفز اللاعبين الألمان الذين قلبوا تأخرهم بهدف نظيف إلى تقدم برباعية مقابل هدف.

يذكر أن رونالدو حطم عدة أرقام قياسية حتى الآن في "يورو 2020"، أبرزها بإحرازه ثلاثة أهداف في النسخة الحالية للبطولة، ليصل إلى هدفه رقم 12 في تاريخ نهائيات مسابقة القارة العجوز، ويحطم بذلك رقم الهداف التاريخي للبطولة، الفرنسي ميشيل بلاتيني، الذي سجل 9 أهداف.

المصدر: وكالات