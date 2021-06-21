رباعي ألمانيا يغيب عن المران وشكوك حول مشاركة مولر أمام المجر

قال منتخب ألمانيا، إن أربعة من لاعبيه يخضعون للعلاج بعد الفوز 4-2 على البرتغال وغابوا عن مران اليوم الاثنين، وتحوم شكوك حول مشاركة المهاجم توماس مولر أمام المجر في كأس أوروبا.

وعانى مولر، الذي عاد للمنتخب بعد غياب لأكثر من عامين، من إصابة في الركبة اليمنى في نهاية مباراة السبت ضد البرتغال ضمن المجموعة السادسة لبطولة كأس أوروبا.

وغاب المدافعان ماتس هوملز، ومارسيل هالستنبرغ، وكذلك لاعب الوسط إيلكاي غندوغان عن المران اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم المنتخب الألماني، ينس غريتنر، في مؤتمر صحفي: "القرار بشأن مولر سيتعلق بمتابعة حالته يوميا ولا يمكنني الإجابة اليوم"، كما أضفى غموضا حول مشاركة الثلاثي الآخر في المباراة الأخيرة بالمجموعة ضد المجر بعد غد الأربعاء.

ويعالج هوملز من تورم في الركبة، فيما يعاني غندوغان وهالستنبرغ من إصابات عضلية.

وتملك ألمانيا ثلاث نقاط مثل البرتغال، بفارق نقطة واحدة خلف فرنسا متصدرة المجموعة السادسة، فيما تتذيل المجر الترتيب بنقطة واحدة.

وستتأهل ألمانيا لدور 16 إذا فازت على المجر، ويمكنها التأهل أيضا عبر التعادل إذا لم تخسر فرنسا من البرتغال.

بينما تحتاج المجر إلى الفوز للتمسك ببصيص الأمل في بلوغ أدوار خروج المهزوم.

المصدر: رويترز