شاهد.. حارس مرمى يحرج الحكم بعد إطلاقه صافرة نهاية المباراة

شهدت مباراة توليما وميلونيروس في الدوري الكولومبي لكرة القدم، لقطة طريفة ونادرة، كان بطلها حارس فريق توليما، وضحيتها حكم اللقاء الذي وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه.

وفور الإعلان عن نهاية المباراة بفوز توليما بنتيجة 2-1، لم يتمالك الحارس ألفارو مونتيرو نفسه، وتوجه إلى حكم اللقاء، كارلوس أورتيغا، ليعانقه ومن ثم رفعه، تعبيرا عن فرحته بنهاية المواجهة التي كانت سعيدة لفريق توليما.

MOMENTO DE TERNURA 😂😂



O Tolima venceu o Millonarios e se sagrou campeão do Torneo Apertura. Álvaro Montero, goleiro do Tolima, comemorou assim com o árbitro da partida, Carlos Ortega.pic.twitter.com/UTNOiIF4Xg — La Cancha FC (@canchafc) June 20, 2021

Álvaro Montero, arquero del Tolima, levantó al árbitro tras consagrase campeón colombiano 😅😅pic.twitter.com/BU60VtQ1fI — Gonza (@gbobadi) June 20, 2021

وربما كان هذا العناق بسبب حقيقة أن أول شخص رآه حارس المرمى البالغ طوله 1.96 مترا، أمامه بعد نهاية المباراة، هو الحكم، الذي بدا مستاء بشكل واضح من تصرف الحارس، لأن تأويله قد يسيء إلى صورة الحكم رغم خبرته الكبيرة في مجال التحكيم.

وظهر من خلال الفيديو، أن الحكم وضع يده في جيبه لإخراج البطاقة، ولكن لم يتضح ما إن كان قد أنذر الحارس أم أوهمه بذلك فقط.

المصدر: وكالات