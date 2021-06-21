بعد أن أحرجه في الدوري الإيطالي.. مدافع ألمانيا ينتقم من رونالدو في أمم أوروبا

ظفر الظهير الأيسر الألماني روبن جوسينس، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده مع البرتغال، ليثأر بأفضل طريقة من البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتوج جوسينس بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخبين يوم السبت الماضي لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في بطولة كأس أمم أوروبا، بعدما قدم أداء مميزا، حيث كانت الجبهة اليسرى هي أسوأ كوابيس المنتخب البرتغالي طوال المباراة.

وساهم جوسينس في فوز ألمانيا بنتيجة 4-2، حيث سجل هدفا وصنع آخر، وكان سببا في هدف آخر أحرزه مدافع البرتغال روبن دياش عن طريق الخطأ في مرماه.

جوسينس ينتقم من رونالدو

واعتبر البعض أن جوسينس ثأر في مباراة ألمانيا والبرتغال بأفضل طريقة من رونالدو الذي سبق وأن أحرجه.

ولمدافع أتالانتا، جوسينس قصة مع نجم البرتغال ويوفنتوس رونالدو، عندما التقيا في الدوري الإيطالي في العام 2019، وتعامل "الدون" مع اللاعب الألماني المغمور حينها بنوع كبير من الغرور أشعره بالإهانة.

وقال جوسينس عن تلك الواقعة قبل بضعة أشهر من انطلاق نهائيات كأس أمم أوروبا، إن رونالدو، وضعه في موقف محرج، عندما رفض منحه قميصه بعد نهاية مباراة فريقيهما في عام 2019.

وأوضح اللاعب الألماني: "بعد المباراة ضد يوفنتوس، حاولت تحقيق حلمي بالحصول على قميص رونالدو، وذهبت إليه بعد صافرة النهاية، حتى أنني لم أذهب للجمهور للاحتفال (بالفوز 3-0).. لكن رونالدو لم يقبل طلبي.. لم ينظر إلي وقال فقط: لا".

وواصل: "شعرت بالإحراج حقا، في تلك اللحظة عندما يحدث لك شيء محرج، تنظر حولك لترى ما إذا كان هناك شخص قد لاحظ ذلك، حاولت أن أخفي هذا الأمر حينها".

المصدر: goal.com +RT