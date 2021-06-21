كأس أوروبا.. 4 مباريات هامة في ختام المجموعتين الثانية والثالثة

تقام اليوم الاثنين، 4 مواجهات هامة في ختام مباريات المجموعتين الثانية والثالثة في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وتلعب مقدونيا الشمالية ضد هولندا، وأوكرانيا أمام النمسا، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، بينما تواجه روسيا الدنمارك، ويقابل المنتخب البلجيكي نظيره الفنلندي، في ختام مباريات المجموعة الثانية.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين، حسب توقيت مكة المكرمة:

مقدونيا الشمالية × هولندا – الساعة السابعة مساء.

أوكرانيا × النمسا – الساعة السابعة مساء.

روسيا × الدنمارك – الساعة العاشرة مساء.

بلجيكا × فنلندا - الساعة العاشرة مساء

المصدر: RT