غريزمان ينقذ فرنسا من مصيدة هنغاريا في بطولة أمم أوروبا (فيديو)

ساد التعادل الإيجابي 1-1 المباراة التي جمعت المنتخبين الهنغاري وضيفه الفرنسي اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل عن طريق أتيلا فيولا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول للقاء الذي أقيم أمام مدرجات ممتلئة بالجماهير في ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة بودابست.

Венгры выстояли в первом тайме, а уже в добавленное время провели шикарную быструю атаку и забили французам 🙌



Радость Фиолы после гола и реакция журналистки за столом – 🔥 pic.twitter.com/ZsO2AUwDo5 — Матч ТВ (@MatchTV) June 19, 2021

وعادل المنتخب الفرنسي بطل مونديال روسيا النتيجة بفضل هدف نجمه أنطوان غريزمان في الدقيقة الـ66.

وبهذا التعادل، رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 4 نقاط بعد فوزه في مباراته الافتتاحية على ألمانيا بهدف دون مقابل.

في المقابل، جمع المنتخب الهنغاري أول نقطة في البطولة القارية عقب هزيمته في مباراته الأولى أمام البرتغال حاملة اللقب بثلاثية نظيفة.

وستقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية في المجموعة ذاتها بين المنتخبين البرتغالي والألماني.

ترتيب منتخبات المجموعة السادسة حتى الآن:

1- فرنسا 4 نقاط (من فوز وتعادل).

2- البرتغال 3 نقاط (من فوز).

3- هنغاريا نقطة واحدة (بعد هزيمة وتعادل).

4- ألمانيا من دون نقاط (بعد هزيمة).

⏰ RESULT ⏰



🇭🇺 Fiola strikes just before break

🇫🇷 Griezmann nets second-half equaliser



🤔 Who impressed you? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

إقرأ المزيد

ويتأهل إلى دور الـ16 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT