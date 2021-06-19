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بعد تسجيله في شباك فرنسا.. نجم المنتخب الهنغاري يبعثر أوراق صحفية أثناء احتفاله الصاخب (فيديو)

الرياضة

بعد تسجيله في شباك فرنسا.. نجم المنتخب الهنغاري يبعثر أوراق صحفية أثناء احتفاله الصاخب (فيديو)
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احتفل نجم المنتخب الهنغاري أتيلا فيولا بطريقة صاخبة بعد افتتاحه التسجيل في مباراة منتخب بلاده أمام فرنسا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بكأس أمم أوروبا.

وسجل فيولا هدف التقدم لبلاده في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من المباراة التي يستضيفها ملعب بوشكاش في العاصمة بودابست.

واحتفل فيولا بطريقة صاخبة وقفز فوق أحد الحواجز المحيطة بالمستطيل الأخضر متجها نحو الجماهير ووقف أمام طاولة تجلس عليها صحفية تغطي أحداث اللقاء، وقام بضرب الطاولة بكلتا يديه قبل أن يبعثر الأوراق التي كانت على الطاولة من شدة انفعاله وفرحته بالهدف في شباك أبطال العالم.

وردت الصحفية بابتسامة تكتنفها ملامح الاندهاش وهو ما التقطه رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفور وبدأوا بتداوله على نطاق واسع.

 

المصدر: RT

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