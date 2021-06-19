بعد تسجيله في شباك فرنسا.. نجم المنتخب الهنغاري يبعثر أوراق صحفية أثناء احتفاله الصاخب (فيديو)

احتفل نجم المنتخب الهنغاري أتيلا فيولا بطريقة صاخبة بعد افتتاحه التسجيل في مباراة منتخب بلاده أمام فرنسا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بكأس أمم أوروبا.

وسجل فيولا هدف التقدم لبلاده في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من المباراة التي يستضيفها ملعب بوشكاش في العاصمة بودابست.

واحتفل فيولا بطريقة صاخبة وقفز فوق أحد الحواجز المحيطة بالمستطيل الأخضر متجها نحو الجماهير ووقف أمام طاولة تجلس عليها صحفية تغطي أحداث اللقاء، وقام بضرب الطاولة بكلتا يديه قبل أن يبعثر الأوراق التي كانت على الطاولة من شدة انفعاله وفرحته بالهدف في شباك أبطال العالم.

Scumbag celebration by Hungarian Attila Fiola at #EURO2020. What a loser. pic.twitter.com/GuLuLqGoFz — 12oz Sports (@12ozSports) June 19, 2021

Attila Fiola is the first player to score against France across all competitions in the last six games



FIOLA GOALLLL⚽️⚽️👇👇👇 pic.twitter.com/FcUiHtnR6E — @BornAgain77 (@BornAgain771) June 19, 2021

وردت الصحفية بابتسامة تكتنفها ملامح الاندهاش وهو ما التقطه رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفور وبدأوا بتداوله على نطاق واسع.

ГОООООЛ! ВЕНГРИЯ! В КОНЦЕ ТАЙМА! 😮



Фиоло убежал от защитников и переиграл Льориса на второй добавленной минуте 🤩🤩🤩



Вот так концовка 😱 pic.twitter.com/BAYPCjtwGM — Матч ТВ (@MatchTV) June 19, 2021

المصدر: RT