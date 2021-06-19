شاهد.. ميسي يبدع بتمريرة رائعة لتفوز الأرجنتين على أوروغواي

أحرز جيدو رودريغيز هدفا في الشوط الأول هو الأول في 11 مباراة دولية ليقود الأرجنتين للفوز 1-0 على أوروغواي في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم فجر السبت.

وقدم ليونيل ميسي نفسه كقائد حقيقي لمنتخب الأرجنتين مرة أخرى، فبعد تسجيله هدف بلاده الوحيد ضد تشيلي في الجولة الأولى من ركلة حرة، كرر تألقه وقدم تمريرة رائعة لصالح زميله رودريغيز لاعب وسط ريال بيتيس الذي شارك في التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ يونيو 2019، وحول التمريرة برأسه داخل الشباك في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

🪄 Another magical Messi assist. Another great result for @Argentina ☑️



🇦🇷 Lionel Scaloni's side are now 15 games unbeaten 💪@CopaAmerica | @TeamMessipic.twitter.com/SKHl4KUpHM — FIFA.com (@FIFAcom) June 19, 2021

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ومنح الهدف الفوز للأرجنتين بينما استهلت أوروغواي مشوارها في البطولة بخسارة، ولم تفز أوروغواي على الأرجنتين في كوبا أمريكا منذ 1989.

وافتقرت المباراة للإثارة وتحتل أوروغواي المركز الأخير في المجموعة الأولى بدون نقاط مثل بوليفيا التي خسرت مباراتين حتى الآن.

وتقدمت الأرجنتين إلى صدارة المجموعة متساوية مع تشيلي التي فازت 1-0 على بوليفيا، ولدى باراغواي ثلاث نقاط من مباراة واحدة.

وعززت الأرجنتين سجلها الخالي من الهزيمة إلى 15 مباراة منذ أن خسرت في قبل نهائي كوبا أمريكا 2019.

وجاء الفوز بعد ثلاثة تعادلات متتالية ليعزز ثقة الأرجنتين التي تدرك أن البرازيل المتألقة هي المرشح الأول لحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي على أرضها.

وتلعب الأرجنتين ضد باراغواي الاثنين فيما تلعب أوروغواي ضد تشيلي في اليوم ذاته.

المصدر: "رويترز"