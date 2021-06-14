 
مباشر

ميسي يفتتح التسجيل لمنتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا بهدف رائع (فيديو)

الرياضة

ميسي يفتتح التسجيل لمنتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا بهدف رائع (فيديو)
AFP MAURO PIMENTEL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qmbf

افتتح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي سجل التهديف لبلاده في المباراة التي جمعت الأرجنتين وتشيلي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.

وافتتح ميسي باب التسجيل بتسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة عند الدقيقة الـ33 من عمر اللقاء. 

إقرأ المزيد
تشيلي تفرض التعادل على الأرجنتين في كوبا أمريكا (فيديو)
تشيلي تفرض التعادل على الأرجنتين في كوبا أمريكا (فيديو)

وعادل المنتخب التشيلي النتيجة بهدف سجله إدوارد فارغاس في الدقيقة الـ57، بعد متابعته لركلة جزاء نفذها أرتور فيدال وتصدى لها الحارس الأرجنتيني.

وتلعب الأرجنتين وتشيلي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات أوروغواي وباراغواي وبوليفيا.

وتستضيف البرازيل بطولة كوبا أمريكا التي كان مقررا أن تستضيفها الأرجنتين وكولومبيا والمؤجلة عاما كاملا بسبب فيروس كورونا، في الفترة بين 13 يونيو الجاري و10 يوليو المقبل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا