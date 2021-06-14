ميسي يفتتح التسجيل لمنتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا بهدف رائع (فيديو)
افتتح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي سجل التهديف لبلاده في المباراة التي جمعت الأرجنتين وتشيلي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.
وافتتح ميسي باب التسجيل بتسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة عند الدقيقة الـ33 من عمر اللقاء.
#CopaAmérica 🏆— Copa América (@CopaAmerica) June 14, 2021
⚽️ ¡Tremendo Messi! El capitán de @Argentina metió un golazo ante Chile 👏🏼👏🏼
🇦🇷 Argentina 🆚 Chile 🇨🇱#VibraElContinente#VibraOContinentepic.twitter.com/kvViiLcoam
وعادل المنتخب التشيلي النتيجة بهدف سجله إدوارد فارغاس في الدقيقة الـ57، بعد متابعته لركلة جزاء نفذها أرتور فيدال وتصدى لها الحارس الأرجنتيني.
وتلعب الأرجنتين وتشيلي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات أوروغواي وباراغواي وبوليفيا.
وتستضيف البرازيل بطولة كوبا أمريكا التي كان مقررا أن تستضيفها الأرجنتين وكولومبيا والمؤجلة عاما كاملا بسبب فيروس كورونا، في الفترة بين 13 يونيو الجاري و10 يوليو المقبل.
المصدر: RT