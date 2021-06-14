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تشيلي تفرض التعادل على الأرجنتين في كوبا أمريكا (فيديو)

الرياضة

تشيلي تفرض التعادل على الأرجنتين في كوبا أمريكا (فيديو)
Reuters Sergio Moraes
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فرض المنتخب التشيلي التعادل الإيجابي 1-1 على نظيره الأرجنتيني في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.

وافتتح المنتخب الأرجنتيني باب التسجيل عن طريق قائده ليونيل ميسي من ركلة حرة مباشرة عند الدقيقة الـ33 من عمر اللقاء.

وعادل المنتخب التشيلي النتيجة بهدف سجله إدوارد فارغاس في الدقيقة الـ57، بعد متابعته لركلة جزاء نفذها أرتور فيدال وتصدى لها الحارس الأرجنتيني.

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وتلعب الأرجنتين وتشيلي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات أوروغواي وباراغواي وبوليفيا.

وتستضيف البرازيل بطولة كوبا أمريكا التي كان مقررا أن تستضيفها الأرجنتين وكولومبيا والمؤجلة عاما كاملا بسبب فيروس كورونا، في الفترة بين 13 يونيو الجاري و10 يوليو المقبل.

المصدر: RT

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